"In campo serve più cattiveria", L'Arena in taglio alto: "Fontolan sprona l'Hellas"
TUTTO mercato WEB
Lunga intervista del quotidiano L'Arena a Davide Fontolan. L'ex attaccante gialloblù ha commentato il momento della formazione scaligera che insegue la prima vittoria in campionato. Questo il titolo: "'In campo serve più cattiveria'. Fontolan sprona l'Hellas".
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, ritorno di fiamma per Hjulmand. Nei radar anche Schlager del Lipsia. Il Barca pensa anche a Vlahovic per il dopo Lewandowski. Napoli, per il centrocampo ci sono anche Pellegrini e Ceballos
Le più lette
Ora in radio
11:05Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile