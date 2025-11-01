Dopo le parate anche la firma sul contratto, Corriere Torino: "Toro, rinnovo per Paleari"

"Toro, rinnovo per Paleari" scrive il Corriere Torino in prima pagina quest'oggi. Dopo le parate nelle ultime due giornate in cui non ha fatto rimpiangere il titolare Israel, è arrivato il rinnovo del contratto per il portiere classe '92 Alberto Paleari.

Ecco la nota ufficiale del club granata: "Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Alberto Paleari fino al 30 giugno 2027.

Paleari è nato a Giussano il 29 agosto 1992. Cresciuto calcisticamente nel Seregno, ha militato anche per tre anni nel settore giovanile del Milan. Dopo aver vestito tra le altre le maglie di Mantova, Virtus Verona e Giana Erminio, nel 2016 si è trasferito al Cittadella dove in quattro stagioni ha disputato 102 partite. Acquistato dal Genoa, il 30 novembre 2020 ha fatto il suo esordio in Serie A nel match disputato contro il Parma. Al Benevento dal luglio 2021, con la squadra giallorossa ha collezionato 114 gare.

Nel luglio 2024 è arrivato al Toro: ha esordito in granata il 29 settembre seguente, scendendo in campo nella partita casalinga di Serie A contro la Lazio. In questa stagione Paleari ha giocato in Coppa Italia contro il Pisa e nelle ultime due gare di campionato contro Genoa e Bologna".