Fabregas sfida Conte, La Provincia di Como: "Como, vedi Napoli e poi sogna"

"Como, vedi Napoli e poi sogna" scrive La Provincia di Como in prima pagina quest'oggi. Torna la Serie A e la formazione lariana farà visita alla capolista al Maradona. Alle ore 18 Napoli-Como, la prima contro la quinta, distanziate da 5 punti. Il Como arriva al Maradona per continuare a sognare.

Sono 26 i convocati di mister Cesc Fabregas per la partita in programma domani alle ore 18 contro il Napoli al Maradona, sfida valida per il decimo turno di campionato. Questi i calciatori a disposizione del Como:

Portieri: Butez, Vigorito, Cavlina.

Difensori: Kempf, Alex Valle, Goldaniga, Jacobo Ramon, Alberto Moreno, Posch, Smolcic, Vojvoda, Diego Carlos, Van Der Brempt.

Centrocampisti: Caqueret, Nico Paz, Baturina, Perrone, Da Cunha, Le Borgne.

Attaccanti: Morata, Douvikas, Jesus Rodriguez, Kuhn, Diao, Addai, Cerri.