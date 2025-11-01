Ossessione tre punti, La Repubblica (ed. Firenze): "Fiorentina al bivio, serve una vittoria"
Scontro diretto per la Fiorentina. Il primo di due gare decisiva per i viola. Domani al "Franchi" i viola ospiteranno il Lecce per cercare di conquistare la prima vittoria della stagione. Questo il titolo dell'edizione fiorentina de La Repubblica: "Ossessione tre punti la Fiorentina al bivio adesso serve una vittoria".
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
