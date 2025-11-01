Tutto su Kean. Corriere Fiorentino: "Domani a Lecce Pioli punta su Moise per i primi 3 punti"
"Domani a Lecce Pioli punta su Kean per i primi 3 punti" scrive il Corriere Fiorentino in prima pagina quest'oggi. Domani la Fiorentina di scena al Via del Mare per la partita contro il Lecce, uno scontro attualmente valido per la salvezza con la squadra di Stefano Pioli alla ricerca della prima vittoria.
La Fiorentina infatti è una delle 4 squadre della Serie A a essere ancora senza vittoria dopo le prime 9 giornate di Serie A. Domani a Lecce il tecnico pensa al doppio play con l'attacco sulle spalle di Moise Kean.
