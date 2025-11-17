Esposito non basta, Haaland trascina la Norvegia. QS in apertura: "Pio illusione, l'Italia crolla"
"Pio illusione, l'Italia crolla" scrive quest'oggi il QS in apertura. Esposito non basta, Haaland trascina la Norvegia che rimonta la nazionale di Rino Gattuso e vince 4-1 a San Siro. Fischi sugli azzurri che dovranno giocarsi un posto al Mondiale attraverso i playoff. Giovedì alle 13 il sorteggio: in semifinale possiamo trovare Svezia, Irlanda del Nord, Romania, Macedonia (o Galles).
Aspettando Milan-Inter - "Thuram e Rabiot si scaldano per il derby": i due francesi pronti a tornare in campo. Allegri e Chivu riabbracciano Thuram e Rabiot in vista del derby. Entrambi non sono titolari da più di un mese.
L’Italia sprofonda ancora: il calcio azzurro allo sbando. Gattuso chiede scusa. Mondiale ad alto rischio, giovedì le avversarie degli spareggi. Napoli, oggi torna Conte: ma resta?
Editoriale di Enzo Bucchioni L’Italia sprofonda ancora: il calcio azzurro allo sbando. Gattuso chiede scusa. Mondiale ad alto rischio, giovedì le avversarie degli spareggi. Napoli, oggi torna Conte: ma resta?
