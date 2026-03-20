La Fiorentina vola ai quarti di Conference League, il Corriere Fioretino: "Direzione Londra"

"Direzione Londra" titola oggi il Corriere Fiorentino al centro della sua prima pagina, ponendo l'accento sul 2-1 esterno della Fiorentina contro il Rakow che spedisce i viola ai quarti di finale di Conference League: "Rakow-Fiorentina 1-2. Viola ai quarti, sfiderannoil Crystal Palace".

"È quello che stiamo cercando da tempo tutti insieme - ha ammesso l'allenatore viola Paolo Vanoli a Sky Sport dopo il triplice fischio -. Stasera nel primo tempo ho fatto fatica a capire che calcio dovevi fare: volevamo provare a giocare, ma il campo non te lo permetteva, arrivavamo in ritardo sulle seconde palle e siamo stati poco veloci a capire come dovevi portare a casa la qualificazione. Nel secondo tempo è andata molto meglio, siamo anche andati in svantaggio, però questa squadra adesso ha un plus, sa reagire. Complimenti a tutti quelli che sono entrati, perché ci hanno dato una spinta in più. Stiamo diventando un gruppo, stiamo diventando una squadra che voleva a tutti i costi questa qualificazione e a volte la devi prendere anche in maniera sporca".