Roma eliminata dal Bologna, Il Tempo recita: "Finisce 4-3 ai supplementari"

Nella serata di ieri, in occasione del ritorno degli ottavi di finale di Europa League, si è consumato il secondo atto di un derby italiano descritto così oggi in prima pagina da Il Tempo: "Roma eliminata dal Bologna: finisce 4-3 ai supplementari". Spettacolare 3-3 al termine dei regolamentari, poi Cambiaghi manda avanti i rossoblù. Delusione tremenda per i romanisti, in un Olimpico che ha spinto fino all'ultimo istante.

Le prime dichiarazioni di Gasperini nel post gara: "I fischi sono dettati dall'eliminazione, è così. Non sono per la prestazione, anche se la gara è stata condizionata da errori grossolani dato che per il resto la squadra ha fatto vedere anche il meglio di sé. Poi il risultato determina tutto".