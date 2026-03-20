Fiorentina, la Conference continua. Repubblica (ed. Firenze): "Va ai quarti"

L'edizione di Firenze de La Repubblica di oggi, in prima pagina, non poteva che avere tra i titoli principali quello dedicato alla Fiorentina, ieri impegnata in cmapo Europeo. Eccolo riportato di seguito: "La Conference continua: eliminato il Rakow (1-2), la Fiorentina vola ai quarti". Padroni di casa in vantaggio, poi Piccoli e Pongracic ribaltano il punteggio. Nel turno successivo, l'avversario sarà il Crystal Palace.

Vanoli dopo il match: "Stasera nel primo tempo ho fatto fatica a capire che calcio dovevi fare: volevamo provare a giocare, ma il campo non te lo permetteva, arrivavamo in ritardo sulle seconde palle e siamo stati poco veloci a capire come dovevi portare a casa la qualificazione. Nel secondo tempo è andata molto meglio, siamo anche andati in svantaggio, però questa squadra adesso ha un plus, sa reagire. Complimenti a tutti quelli che sono entrati, perché ci hanno dato una spinta in più. Stiamo diventando un gruppo, stiamo diventando una squadra che voleva a tutti i costi questa qualificazione e a volte la devi prendere anche in maniera sporca."