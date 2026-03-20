L'apertura del CorSera (Roma): "Non bastano l'Olimpico e un grande cuore"

Anche l'edizione romana del Corriere della Sera apre oggi la sua prima pagina parlando della Roma, eliminata ai quarti di finale di Europa League sotto i copi del Bologna: "Roma, non bastano la spinta dell'Olimpico e un grande cuore. Rimonta, poi la beffa: 3-4 ed eliminazione. Europa League, giallorossi eliminati dal Bologna".

Questa l'analisi in conferenza stampa del tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini: "I fischi sono dettati dall'eliminazione, è così. Non sono per la prestazione, anche se la gara è stata condizionata da errori grossolani dato che per il resto la squadra ha fatto vedere anche il meglio di sé. Poi il risultato determina tutto. Sono soddisfatto di quanto fatto inizialmente, poi su una mezza trattenuta abbiamo preso gol da Rowe. La prestazione è stata però di livello, è stata una gara molto simile a quella di campionato anche se lì avevamo Soulé e Ferguson. La prestazione è stata buona, ma rovinata dal risultato. Si deve assolutamente riportare l'attenzione al campionato. Questa squadra ha fatto un percorso positivo fino a questa settimana: all'andata avevamo fatto un buon risultato, oggi invece siamo stato superiori in tanti aspetti ma abbiamo buttato via la gara. Loro ne hanno approfittato ed è giusto così. Il percorso fatto in questi mesi merita di essere finito al meglio".