Fiorentina, Solomon già un caso. Il Tirreno: "La polemica: 'Non sei il benvenuto'"

Fiorentina, il nuovo acquisto già un caso: 'Non sei il benvenuto'". Jacopo Madau, segretario provinciale di Sinistra Italiana oltre che assessore alla cultura della cittadina dell'area metropolitana, ha scatenato la polemica politica dopo l'arrivo del giocatore israeliano da parte della Fiorentina.

"Non sei il benvenuto.Ultimi o non ultimi, chi non ha mai nascosto il proprio sostegno alle politiche genocidarie di Netanyahu non è il benvenuto a Firenze e può rappresentare la nostra città e la Fiorentina". E poi ha anche rincarato la dose: "Da tifoso e abbonato non mancherò di esprimerlo allo stadio" ha scritto Madau.

È arrivata la risposta del centrodestra. Il consigliere di FdI Alessandro Draghi e il capogruppo di FdI a Sesto Fiorentino Stefano Mengato dichiarano: "Essere cittadino israeliano non è una colpa. L'assessore Jacopo Madau, che ha espresso critiche territoriali, sul calciatore acquistato dalla Fiorentina Manor Salomon pensi ai problemi di Sesto Fiorentino".