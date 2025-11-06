Roma, anche Bailey ko: le possibili scelte offensive per la sfida ai Rangers

Alla vigilia del delicatissimo match di Europa League contro i Rangers, la Roma di Gian Piero Gasperini deve fare i conti con un nuovo infortunio. Leon Bailey, infatti, ha riportato una lesione al bicipite femorale durante l’allenamento di martedì e non è stato convocato per la partita di questa sera a Glasgow. L’ala giamaicana si aggiunge a un’infermeria già affollata, che comprende Angelino, Ferguson e Dybala. Oltre a questi, saranno assenti in Scozia anche Baldanzi e Vasquez, non inseriti in lista UEFA.

Una situazione che complica ulteriormente le scelte del tecnico, costretto a gestire una rosa ridotta soprattutto tra centrocampo e trequarti. Davanti, l’unico attaccante di ruolo resta Dovbyk, con Soulé praticamente certo di partire titolare sulla fascia destra. A sinistra, invece, resta da sciogliere il ballottaggio tra El Shaarawy, Pellegrini ed El Aynaoui, con quest’ultimo che potrebbe però essere arretrato in mediana accanto a Koné. Gasperini, nella conferenza stampa della vigilia, ha ammesso di preferire il marocchino in cabina di regia anziché alle spalle dell’attaccante.

Non è da escludere, infatti, un’ipotesi più remota ma quantomeno coerente con le ultime uscite, con Cristante avanzato sulla linea dei trequartisti alle spalle di Soulé e Dovbyk.

Al di là delle scelte, però, la Roma non può più permettersi ulteriori passi falsi in Europa: come ricordato da Gasperini, servirà vincere almeno tre delle ultime cinque gare della League Phase per restare in corsa e strappare il pass per la fase a eliminazione diretta. E l’augurio del tecnico di Grugliasco è che la prima arrivi già questa sera.