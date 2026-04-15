Gasp-Ranieri, parla Totti. Il Tempo riporta le parole dell'ex 10: "Serve rispetto"

Si parla anche di calcio oggi in prima pagina su Il Tempo, con un titolo che riguarda la Roma ed è il seguente: "Gasp-Ranieri, ora Friedkin deve scegliere. E Totti punge: serve rispetto". Frattura insanabile tra tecnico e dirigente, che sta facendo molto discutere sulla sponda giallorossa del Tevere in questa fase decisiva della stagione.

Prende posizione l'ex capitano giallorosso: "Alla fine sia Gasperini che Ranieri devono avere il rispetto verso i tifosi della Roma e verso la società. Anche perché ancora stiamo là, a tre punti dalla Juventus. Spero che si uniscano le forze che si hanno a disposizione, poi a giugno si tireranno le somme. L'unico obiettivo è la Roma in questo momento, quello che tutti noi romanisti ci auguriamo che possa andare tutti nella stessa direzione. Poi i problemi ci stanno ovunque, però esporli così in questo momento non mi sembra giusto".