Panchina Milan, QS stamani in prima pagina: "Allegri al bivio, scatto azzurro"

"Allegri al bivio, scatto azzurro": questo è il titolo principale della prima pagina di oggi del QS. Tutto da scrivere il futuro di Max al Milan, squadra che con lui sembrava poter lottare fino alla fine per lo scudetto e e invece non ha ancora la certezza della qualificazione alla prossima Champions. Nel frattempo, su le quotazioni da ct.

Si parla anche delle altre due big della Serie A. Un titolo è: "Juve, Locatelli verso il rinnovo". Il dg Comolli annuncia che un nuovo prolungamento è alle porte: dopo quelli di Yildiz, McKennie e Spalletti, il prossimo potrebbe avere il nome dell'ex Sassuolo. Sull'Inter, invece: "Pio e Sebastiano fratelli prodigio: San Siro lo aspetta". Venerdì faccia a faccia nello stadio dei sogni: i due sperano ancora di poter giocare insieme.