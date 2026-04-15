I numeri giallorossi all'Olimpico, Il Romanista apre questa mattina: "Il milione"

Per quanto riguarda la prima pagina di oggi, Il Romanista ha deciso di titolare in questo modo: "Il milione". 1.001.186 tifosi sono andati a vedere la Roma in questo campionato all'Olimpico! In 16 partite, solo una volta la tifoseria giallorossa è andata sotto i 60.000 mentre col Genoa dicembre era 67.785. Cambiano i giocatori, i presidenti (e anche i dirigenti), ma il pubblico romanista resta l'unica certezza di questa società (oltre che un patrimonio).

Spazio alla crisi tra tecnico e massimo dirigente, con questo titolo in taglio basso: "Gasp riparte tra passato e futuro, aspettando Dan". Friedkin media, ma la frattura ormai è insanabile. Totti punge Ranieri: "Non era il caso di parlare ora".