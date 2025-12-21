Gasperini reclama rinforzi in attacco. Il Romanista dopo il ko con la Juve: "Manca qualcosa"

Continuano i problemi della Roma nei big match, che cade anche sul campo della Juventus battuta per 2-1 grazie alle reti di Conceicao e Openda e al ritorno al gol nel fonale di Baldanzi che rende meno amaro il passivo. Con questa sconfitta fanno quattro ko su quattro contro Inter, Milan, Napoli e Juventus, appunto.

Dopo un primo tempo bloccato, i giallorossi subiscono nel finale la pressione degli avversari, che passano in vantaggio grazie al ritorno al gol dopo 14 partite del figlio d’arte portoghese. Nella ripresa Gasperini prova a dare la scossa e in un colpo suolo fa fuori tutti gli attaccanti: fuori Dybala, Soulé e Pellegrini, dentro Ferguson, Bailey e Baldanzi. Ma è la Juventus a prendere in mano il pallino del gioco e a trovare il raddoppio con il primo gol in bianconero di Openda. Al 75’ Baldanzi - che non segnava in campionato dal 22 settembre 2024 - prova a riaprire il match ma è troppo tardi.

Duro Gasperini nel post partita: “In attacco abbiamo sbagliato troppi passaggi. C'erano tutte le condizioni per creare pericoli, nel primo tempo c'è mancata qualità per servire gli attaccanti e anche la precisione nel secondo però metterei un punto esclamativo sulla prestazione di molti giocatori contro una squadra forte come la Juve. Ferguson dall’inizio? No, perché Ferguson non mi sta convincendo. Non tanto per la questione tecnica, ma perché non si é calato nello spirito. Ma non solo lui. Dybala e Soulé hanno una qualità tecnica nettamente superiore, non possiamo paragonarli con altri. Rifarei le stesse scelte".