"La Roma si sveglia tardi; Lazio spuntata". Così Il Messaggero sulle gare delle capitoline
L’edizione odierna del Messaggero apre con le gare giocate nella giornata di ieri da Lazio e Roma, rispettivamente all’Olimpico contro la Cremonese i biancocelesti, e all’Allianz Stadium contro la Juventus, invece, la formazione allenata da Gian Piero Gasperini.
Ad aprire la giornata è stata la Lazio, che in casa contro la Cremonese non è riuscita ad andare oltre allo 0-0. Pochissime emozioni quelle vissute dal pubblico presente all’Olimpico, dove le occasioni più ‘ghiotte’ sono state una per parte e arrivate entrambe nella ripresa: all’inizio Vari spreca di testa, sul finale Ceccherini spende un rosso sulla ripartenza di Cancellieri. Ne segue una punizione che Cataldi calcia di poco alto sopra la traversa.
Cade per la terza volta in quattro partite, invece, la Roma, battuta 2-1 all’Allianz Stadium nello scontro diretto per la Champions contro la Juventus. Ad aprire il match la rete di Conceicao a fine primo tempo. Nella ripresa i bianconeri dominano e trovano il raddoppio con il primo gol in stagione di Openda. Nel finale baldanza prova a riaprire la gara ma il suo gol non basta. Juventus che con questa vittoria va ad una sola lunghezza di distanza proprio dalla Roma.