Gli azzurri di Conte schiacciano la Lazio, Il Mattino titola oggi: "DomiNapoli"

"DomiNapoli": questo è uno dei titoli principali della prima pagina di oggi de Il Mattino, da sempre attento alle vicende dei partenopei. La formazione di Antonio Conte prevale nettamente sulla Lazio, vincendo per 2-0 grazie alle reti di Spinazzola e Rrahmani. Il Napoli dunque resta agganciato alla vetta, rispondendo alla vittoria del Milan seguita nella serata di ieri dall'affermazione anche dell'Inter.

Conte a fine partita: "Abbiamo fatto una prestazione di alto livello, giocare qui in casa della Lazio è difficile per tutti. Farlo prendendo il pallino del gioco in mano dall'inizio non è semplice, c'è stata pulizia tecnica importante. Quando arriviamo sotto porta manca quel cinismo che dovremmo avere, ma sono molto contento. Dobbiamo continuare su questa strada, non si vince per caso la Supercoppa contro Milan, Inter e Bologna, lo abbiamo fatto in maniera importante".