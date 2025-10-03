Grande ex allo Stadium, Tuttosport in prima pagina: "Rabiot, milioni di rimpianti"

"Rabiot, milioni di rimpianti": titola così questa mattina in prima pagina Tuttosport. Juve-Milan col veleno dell'ex. L'anno scorso al francese, che adesso sarebbe leader del centrocampo bianconero e capitano, non fu mai formalizzata una proposta di rinnovo: chiedeva troppo e gli fu preferito Koopmeiners... Adrien: "Non sarà una partita come le altre".

In taglio alto, spazio al Torino con il titolo riportato di seguito: "Cairo: Baroni stai sereno". Domani Lazio-Toro da brividi: al Fila un pranzo d'incoraggiamento. Allenatore in bilico: il presidente (che a Parma era furibondo) si confronta anche con i giocatori e con Vagnati. Fede Simeone: a Roma ha segnato il suo unico gol granata e ritrova la squadra cui ne ha fatti 9 in 17 sfide.