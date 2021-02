La Gazzetta dello Sport: "Atalanta rossa di rabbia contro il Real. Gara rovinata dall'arbitro"

L'Atalanta esce "rossa di rabbia" dal Gewiss al termine della partita con il Real Madrid: la Dea tiene testa alle Merengues per settanta minuti in inferiorità numerica, e cade soltanto nel finale per un tiro piuttosto casuale di Mendy. Una traiettoria che è per certi versi "un'ingiustizia del destino", secondo La Gazzetta dello Sport, e che si aggiunge a quella ben più grave dell'arbitro Stieler, che dopo poco più di un quarto d'ora estrae all'indirizzo di Freuler un rosso "imbarazzante", del tutto ingiusto, che ha rovina la partita. Ma l'Atalanta è viva, e a Valdebebas (contro questo Real, che al ritorno non avrà nemmeno Casemiro) può ancora giocarsi qualche chance residua.