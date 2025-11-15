La Russa-Gattuso, altro round. La Repubblica: “I fischi fanno bene all’Italia”

"La Russa-Gattuso, altro round: 'I fischi fanno bene all’Italia'" scrive La Repubblica in edicola quest'oggi. Il presidente del Senato difende gli ultrà di destra “Non si può dire vergogna a chi protesta”. Bufera sul ct per l’esultanza all’1-0.

"I fischi possono essere uno stimolo per la Nazionale. Non si può dire vergogna allo spettatore che fischia. Bisogna anzi ringraziarlo, perché quel fischio è figlio dell’amore. Serve rispetto rispetto assoluto per gli spettatori, che hanno anche il diritto di fischiare". Una chiara risposta a Gattuso.

Il c.t. dopo lo striminzito 2-0 raggiunto dall’Italia a Chisinau aveva in realtà criticato non tanto chi aveva fischiato, ma chi aveva urlato ai giocatori il coro d’antan "andate a lavorare".