Nazionale in allarme, serve una scossa. Il Gazzettino: "E ora arriva la Norvegia"
TUTTO mercato WEB
"Nazionale in allarme, serve una scossa. E ora arriva la Norvegia" scrive Il Gazzettino in prima pagina quest'oggi soffermandosi sul momento della nostra nazionale che andrà nuovamente ai playoff per giocarsi il Mondiale.
E domenica a San Siro la grande sfida con la Norvegia prima nel girone che attende solo l'ufficialità per far festa. L’aritmetica lascia uno spiraglio, i numeri lo chiudono: per la qualificazione diretta servirebbe uno scarto mai visto in una gara decisiva, ovvero vincere 9-0 contro Haaland e compagni.
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus si complica il rinnovo di Yildiz. Real Madrid, Chelsea e Arsenal alla finestra. E spunta l’ipotesi Maignan. Inter, per la difesa avanza Gila ma piace anche Ordoñez del Bruges
Le più lette
1 Juventus si complica il rinnovo di Yildiz. Real Madrid, Chelsea e Arsenal alla finestra. E spunta l’ipotesi Maignan. Inter, per la difesa avanza Gila ma piace anche Ordoñez del Bruges
Primo piano
La Russa replica a Gattuso: "I tifosi hanno il diritto di fischiare". Poi striglia gli arbitri per l'Inter
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile