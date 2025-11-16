Italia, oggi c'è la Norvegia. Gazzetta dello Sport: "Ringhio, facci vedere un Mondiale"
"Ringhio, facci vedere un Mondiale". Questo il titolo in taglio alto di prima pagina dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Questa sera l'Italia scenderà in campo a San Siro per sfidare la Norvegia nell'ultimo turno di qualificazione al Mondiale 2026. Gli azzurri sono già sicuri dei playoff che si disputeranno a marzo prossimo. L'obiettivo è qualificarsi per la competizione dopo due edizioni di assenza.
Conte o riconquista la squadra o addio scudetto. Zirkzee serve più a Gasp che ad Allegri. Spalletti è l'ora delle scelte. Gattuso e due errori di comunicazione
