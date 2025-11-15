Spillo Altobelli incorona Pio Esposito a La Stampa: "Può diventare un campione"

"Esposito può diventare un campione. Abbiamo giovani forti, puntiamo su di loro" le parole di Spillo Altobelli ai microfoni de La Stampa. "Non voglio proprio immaginare l'Italia ancora una volta fuori dal Mondiale" le sue parole sugli azzurri di Rino Gattuso.

Su Pio Esposito ha detto: "Ha fisico e qualità, se anche l'Inter ha deciso di puntare subito su di lui è perché ha un potenziale enorme, anche lui ha fatto la scelta giusta a non andare in prestito. Per diventare un campione è fondamentale giocare al fianco di altri campioni".