Riecco la Juventus. La Stampa apre sui bianconeri: "Tutti a rapporto da Tudor"

Il quotidiano La Stampa nella propria sezione sportiva dedica ampio spazio anche alla Juventus. I calciatori bianconeri, dopo la sosta per le Nazionali, sono tutti rientrati alla base pronti per riprendere il proprio percorso in campionato. Con i ritorni di Yildiz, David e McKennie, tra gli ultimi a tornare, la Juventus è ufficialmente pronta a ripartire dato che all'orizzonte c'è un filotto di partite più che significative.

Tutti a rapporto dal tecnico Igor Tudor, che già è con la testa alla prossima sfida prevista domenica alle 12:30 contro il Como. La Juve va a caccia di una vittoria che in campionato manca da tre turni di fila, puntando a trovare una svolta specialmente a centrocampo e in attacco. Non mancano però i problemi in difesa, amplificati dall'infortunio di Bremer che rimarrà fuori per almeno due mesi.

La defezione del brasiliano non comporterà una modifica nello schieramento tattico della difesa, anche se Tudor sembra propenso a lanciare un 3-5-2 contro il Como. L'idea è quella di proporre un centrocampo più folto e schierare Yildiz e uno tra Openda, Vlahovic e David come prima punta. Tudor però lavorerà anche sugli esterni, a cui chiederà una spinta ancor più offensiva. Per questo motivo, Zhegrova potrebbe trovare molto più spazio al pari di Joao Mario.