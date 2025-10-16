Subito due trasferta, Il Mattino: "Napoli, gli "intoccabili" del Conte Stakanov"

Nella prima pagina di oggi de Il Mattino, viene riservato il consueto spazio alle vicende del Napoli, che torna a giocare dopo la pausa per le Nazionali. Subito due trasferte a Torino e a Eindhoven, poi l'Inter. Non mancano gli infortuni, mentre qualcuno sarà chiamato a fare gli straordinari. Non a caso, il titolo proposto in taglio basso dal quotidiano è il seguente: "Napoli, gli "intoccabili" del Conte Stakanov".

C'è poi in focus su chi sia il principale riferimento avanzato delle big di Serie A, ecco il titolo: "Da Hojlund a Pulisic: l'identità dei bomber scudetto". C'è chi si affida al centravanti come Napoli e Inter, chi invece al falso nove come Milan e Roma. Nella Juve, invece, ci sono tante punte ma nessuna fino ad ora ha inciso più di tanto.