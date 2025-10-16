Due atalantini al Mondiale. L'Eco di Bergamo in apertura: "Numeri destinati a crescere"

L'Eco di Bergamo oggi in edicola in prima pagina dedica ampio spazio anche al calcio e all'Atalanta. La sosta per le Nazionali ha regalato gioie anche ai calciatori atalantini, visto che due giocatori al servizio della Dea hanno staccato il pass per il Mondiale 2026. Un discorso che riguarda Kamaldeen Sulemana, che ha contribuito alla qualificazione del suo Ghana, che giocherà per la seconda volta di fila la Coppa del Mondo.

Esulta pure Odilon Kossounou, che pur essendo infortunato ha festeggiato con la sua Costa d'Avorio, di cui ormai è punto fermo come testimoniato dalle 28 presenze totali raccolte. Due soddisfazioni anche per l'Atalanta, sebbene i numeri siano destinati a crescere. La prossima sosta infatti verosimilmente potrà regalare grandi gioie ai calciatori atalantini, potendo registrare anche dei record significativi.

Intanto la Dea si prepara al ritorno in campo, provando a interrompere il digiuno di successi che dura ormai da due match. L'Atalanta tornerà a giocare domenica alle 18, ospitando la Lazio al Gewiss Stadium in un vero big match della settima giornata. Una sfida da non steccare affatto e che sarà utile per tenere il passo delle grandi e mettere nuovi punti in un classifica che vede la Dea al sesto posto a quota 10.