Napoli in emergenza, Cronache di Napoli in apertura: "Scalpita Marianucci"
Si parla anche di calcio oggi in prima pagina su Cronache di Napoli, con un focus chiaramente sulle vicende del club partenopeo. Ecco il titolo proposto nell'edizione odierna: "Napoli in emergenza, Buongiorno e Politano recuperano per la panchina. Scalpita Marianucci". Conte non intende rischiarli, c'è da pensare anche alla sfida di Champions contro il Psv.
Il primo impegno dopo la sosta è di campionato, sabato alle 18.00 in trasferta sul campo del Torino. Possibile impego dal primo minuto per il giovane centrale arrivato in estate dall'Empoli, che fin qui ha giocato solo 90 minuti nel match perso 2-1 contro il Milan a San Siro.
C'è un'ultima piccola speranza di vincere il girone verso il Mondiale! Chi farà parte del nuovo ciclo dell'Italia di Gattuso? Proviamo a iniziare a immaginare una rosa azzurra, tra conferme e nomi nuovi
