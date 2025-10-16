Toro da record. Il QS in prima pagina su Lautaro Martinez: "Sogni da primato"

Il QS oggi in edicola in prima pagina dedica ampio spazio all'Inter e a Lautaro Martinez, che ha continuato a gioire in questa sosta per le Nazionali. Il capitano nerazzurro ha firmato una doppietta nell'amichevole vinta 6-0 dall'Argentina contro Porto Rico, portando il proprio score con l'Albiceleste a quota 36. Una soglia record per Lautaro, che ha raggiunto il record di Crespo e ora punta a trovare ancor più continuità con l'Inter.

Il prossimo obiettivo nel mirino del Toro infatti è la Roma, avversaria che l'Inter affronterà all'Olimpico nel big match previsto domenica sera. Lautaro è a caccia del quarto centro in campionato, il terzo consecutivo considerando quelli già siglati contro Cagliari e Cremonese. Nei big match tuttavia non sono arrivate ancora gioie per l'argentino, che proverà a sbloccarsi contro la Roma puntando a una nuova vittoria.

ITALIA - In prima pagina c'è anche spazio per l'Italia, letteralmente trascinata da Mateo Retegui. Il bomber infatti ha raggiunto la doppia cifra in azzurro grazie alla doppietta siglata contro Israele, che ora lo vede a quota 11 gol in azzurro. Retegui ha fatto registrare numeri e prestazioni da record e sembra proprio corrispondere all'identikit del bomber che può portare l'Italia al prossimo Mondiale.