Mancini decisivo anche in avanti, Il Romanista in prima pagina: "Ecce bomber"

"Ecce bomber": questo è il titolo scelto da Il Romanista come il principale della prima pagina di oggi. Dopo la rete siglata in Nazionale e dopo una sosta che ha fatto brillare diversi giallorossi, Mancini sfida l'Inter a cui ha già segnato 3 gol. L'ex Atalanta è a 7 presenze da una vera e propria leggenda romanista come Candela e si candida ad essere sempre più un leader nello scacchiere di Gasperini.

In taglio basso, un titolo su una possibile novità in vista del big match contro i nerazzurri di Chivu: "Bailey mi riappare". Leon, che ancora non ha esordito in giallorosso per via dei suoi problemi fisici fin dal suo arrivo in estate, si è allenato col gruppo. La bronchite, invece, ferma Angelino.