Mancini decisivo anche in avanti, Il Romanista in prima pagina: "Ecce bomber"
"Ecce bomber": questo è il titolo scelto da Il Romanista come il principale della prima pagina di oggi. Dopo la rete siglata in Nazionale e dopo una sosta che ha fatto brillare diversi giallorossi, Mancini sfida l'Inter a cui ha già segnato 3 gol. L'ex Atalanta è a 7 presenze da una vera e propria leggenda romanista come Candela e si candida ad essere sempre più un leader nello scacchiere di Gasperini.
In taglio basso, un titolo su una possibile novità in vista del big match contro i nerazzurri di Chivu: "Bailey mi riappare". Leon, che ancora non ha esordito in giallorosso per via dei suoi problemi fisici fin dal suo arrivo in estate, si è allenato col gruppo. La bronchite, invece, ferma Angelino.
Editoriale di Marco Conterio C'è un'ultima piccola speranza di vincere il girone verso il Mondiale! Chi farà parte del nuovo ciclo dell'Italia di Gattuso? Proviamo a iniziare a immaginare una rosa azzurra, tra conferme e nomi nuovi
