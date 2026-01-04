Il Lecce ferma la Juventus. La Stampa titola in taglio alto: "David e Openda sprecano"
La Juventus rallenta la propria rincorsa alle prime posizioni e in casa contro il Lecce non va oltre l'1-1, nella gara valida per la 18^ giornata di Serie A. I bianconeri interrompono una striscia di sette vittorie consecutive e si beccano i fischi del proprio pubblico al 90º, nonostante abbiano disputato una buona partita, specialmente nel primo tempo.
Eppure proprio il primo tempo termina con il vantaggio dei salentini grazie alla rete realizzata in pieno recupero da Lameck Banda, abile a sfruttare un errore grossolano di Cambiaso, che gli regala una palla che lo zambiano calcia con forza sotto la traversa. Nella ripresa, però, i padroni di casa trovano subito il gol del pareggio grazie alla bravura di McKennie ad avventarsi su un pallone respinto in area da una precedente conclusione di Yildiz.
Al 66' Spalletti però viene 'tradito' da Jonathan David che si presenta sul dischetto dopo un rigore assegnato per tocco di braccio in area di Kaba ma calcia con un cucchiaio che non ipnotizza Falcone, il quale respinge comodamente con i piedi. Spalletti prova a svegliare la squadra con i cambi tenendo in campo il numero 30, che però non reagisce all'errore.
