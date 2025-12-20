Il Napoli conta su Hojlund e Neres, Il Mattino in prima pagina: "La Coppa dei sogni"
Il Napoli attendeva in finale. La squadra di Antonio Conte che giovedì sera ha eliminato il Milan dalla Supercoppa Italiana affronterà dopodomani il Bologna nell'ultimo atto della Supercoppa Italiana. Il tecnico azzurro può contare su una coppia d'attacco di assoluta importanza come Hojlund e Neres. E proprio a questi ultimi due è dedicato il titolo in prima pagina dell'edizione odierna de Il Mattino: "Hojlund & Neres, la Coppa dei sogni".
