Il Napoli supera l'Inter 3-1 e conquista la vetta, Il Mattino titola: "Siamo tornati"
TUTTO mercato WEB
"Siamo tornati". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna de Il Mattino. Il Napoli supera 3-1 l'inter e si mette alle spalle il momento difficile delle due sconfitte consecutive fra campionato e Champions League. Tre punti importanti che permettono alla squadra di Antonio Conte di scavalcare il Milan in classifica e conquistare la vetta solitaria, in attesa della partita della Roma di oggi.
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Luca Calamai Basta rigorini. Perché l’ordine del designatore è ignorato dagli arbitri? Napoli vittoria scacciacrisi ma non c’è un’ammazza torneo. Milan, non è una marcia da scudetto. Tudor e Pioli, alta tensione
Le più lette
1 Lazio-Juventus, le probabili formazioni: Sarri perde altri due titolari, Kalulu confermato a destra
Ora in radio
11:05Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Fiorentina, al Franchi arriva il Bologna: Pioli studia le mosse per uscire dalla crisi. Due ballottaggi
Serie B
Serie C
Atalanta, Bocchetti dopo il 6-2 al Picerno: "Reazione da squadra vera, nella ripresa dominio totale"
Calcio femminile