Inchiesta sul tempo effettivo, il Corriere dello Sport apre: "Allegri stakanovista"
"Allegri stakanovista": così titola oggi in prima pagina il Corriere dello Sport. Inchiesta sul tempo effettivo dopo le prime sei giornate di Serie A: sempre meno calcio. Il Milan gioca più di tutti, la Viola all'ultimo posto. Una partita dei rossoneri dura in media 57 minuti, Conte sul podio (54'). La Fiorentina non va oltre i 48', Lazio-Roma nella Top 5 degli incontri con più interruzioni.
In taglio basso spazio ai campioni in carica, con il seguente titolo: "Napoli, De Bruyne è il più veloce". Ha la media più alta negli sprint: nessuno come lui con il Genoa. Si parla anche della sponda nerazzurra di Milano: "Inter, primo premio: Chivu batte Inzaghi". In A ha conquistato un punto in più e in Champions ha fatto bottino pieno.
Editoriale di Fabrizio Biasin Juve: la scelta di Tudor. Milan: Leao, quante parole sprecate. Inter: il presente di Chivu e il futuro di Barella. Napoli: Hojlund e il rebus di Conte. Roma: Gasp alla rovescia. E quella partita a Perth…
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
