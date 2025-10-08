Inchiesta sul tempo effettivo, il Corriere dello Sport apre: "Allegri stakanovista"

"Allegri stakanovista": così titola oggi in prima pagina il Corriere dello Sport. Inchiesta sul tempo effettivo dopo le prime sei giornate di Serie A: sempre meno calcio. Il Milan gioca più di tutti, la Viola all'ultimo posto. Una partita dei rossoneri dura in media 57 minuti, Conte sul podio (54'). La Fiorentina non va oltre i 48', Lazio-Roma nella Top 5 degli incontri con più interruzioni.

In taglio basso spazio ai campioni in carica, con il seguente titolo: "Napoli, De Bruyne è il più veloce". Ha la media più alta negli sprint: nessuno come lui con il Genoa. Si parla anche della sponda nerazzurra di Milano: "Inter, primo premio: Chivu batte Inzaghi". In A ha conquistato un punto in più e in Champions ha fatto bottino pieno.