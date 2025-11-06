Inter e Atalanta in Champions, Corriere della Sera: "Chivu, buona la quarta. Vince la Dea"

Le formazioni italiane si prendono la ribalta della quarta giornata di League Phase di Champions League. "Inter, buona la quarta. E vince anche l'Atalanta", il sunto proposto in taglio alto e in prima pagina sul Corriere della Sera, in edicola oggi. Lautaro Martinez e Carlos Augusto risolvono un match controverso contro i kazaki del Kairat Almaty (2-1), mentre la Dea sbanca il Velodrome e batte l'Olympique Marsiglia di Roberto De Zerbi al rintocco del 90', merito di una perla di Lazar Samardzic.

In primo piano, inoltre, anche il rogito e le firme arrivate ieri per la vendita di San Siro a Milan e Inter. Il motivo? Il pm apre un'altra inchiesta. La cessione dell'impianto sportivo del Meazza e delle aree limitrofe per 197 milioni di euro finisce sotto indagine per turbativa d'asta. Proprio nella giornata di ieri è stato ascoltato in Procura il promoter Claudio Trotta che aveva denunciato al sindaco Sala l'impossibilità di partecipare al bando del Comune per le tempistiche troppo strette.

Il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, a margine della partita vinta dai nerazzurri in Champions League contro il Kairat Almaty ha parlato in mixed zone e risposto ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com: "Sicuramente è una giornata storica per la città di Milano, per l'Italia e per lo sport. Questo rogito significa che abbiamo fatto il passo per procedere alla costruzione del nuovo stadio, che risponda agli standard di modernità, sicurezza, ospitalità. Era necessario con tutto il rispetto per una icona come San Siro che ha generato tante emozioni, ma era necessaria una svolta. La determinazione nostra e del Milan è stata tale da arrivare ad una conclusione, grazie anche anche alla collaborazione del sindaco Sala".