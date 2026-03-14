La Dea affronta l'Inter. L’Eco di Bergamo: "Atalanta per rialzarsi"

L’Eco di Bergamo guarda alla reazione dell’Atalanta dopo la pesante sconfitta europea contro il Bayern Monaco. Il 6-1 incassato in Germania è una lezione difficile da digerire, ma la squadra di Raffaele Palladino è chiamata a reagire immediatamente nella sfida contro l’Inter, capolista e avversario di altissimo livello.

La gara di San Siro diventa così un banco di prova mentale prima ancora che tecnico. I nerazzurri bergamaschi devono cancellare in fretta una prestazione che rischia di lasciare scorie, anche perché la classifica non consente più passi falsi: il quarto posto dista cinque punti e la corsa all’Europa resta apertissima.

In questi giorni Palladino ha lavorato soprattutto sulla testa della squadra, puntando sulla forza del gruppo che in stagione ha già dimostrato di saper reagire alle difficoltà. L’obiettivo è ritrovare solidità e ripartire dalle certezze, con il ritorno di alcuni giocatori importanti e con un assetto più equilibrato per affrontare la capolista.

La sfida contro l’Inter rappresenta anche l’occasione per provare a spezzare un tabù che dura da anni. L’Atalanta, infatti, non vince a San Siro contro i nerazzurri dal 2014, una serie negativa che la squadra di Palladino proverà a interrompere per restare agganciata alla corsa europea.