Fabiani: "Sarri fa critiche costruttive". Il Messaggero: "Vogliamo continuare insieme a lui"

"Fabiani: "Sarri fa critiche costruttive: vogliamo continuare insieme a lui" scrive Il Messaggero nella sua sezione sportiva odierna. Il direttore sportivo della Lazio Angelo Fabiani ha parlato a Sky Sport soffermandosi sul rapporto del club biancoceleste col tecnico Maurizio Sarri e sul futuro insieme.

"I rapporti belli, anche quelli di coppia, a volte sono un po' conflittuali, è ciò che mantiene il rapporto in vita" ha detto il ds. "Questo modus che abbiamo di parlarci è un rapporto teso a migliorare, a spronare, è una critica costruttiva. Nulla di nuovo sotto il sole, se non che il sarrismo è anche questo".

Sul futuro è stato chiaro: "Andiamo sui fatti concreti e oggettivi: con Sarri abbiamo stipulato un contratto di 2 anni più uno di opzione, che poi abbiamo tolto proprio perché crediamo nel progetto Sarri. Abbiamo iniziato questo nuovo percorso con Sarri e vorremmo finirlo con Sarri".