Italia, Mondiale a ogni costo. Il Corriere dello Sport in prima pagina: "Senza fine"

"Senza fine". Titola così in prima pagina il Corriere dello Sport, che si concentra sulla semifinale play-off Mondiale che chiamerà in causa l'Italia. Gli azzurri vorranno evitare la terza eliminazione di fila dalla Coppa del Mondo, un obiettivo da raggiungere a ogni costo. Il primo ostacolo è proprio l'Irlanda del Nord, che l'Italia sfiderà domani a Bergamo. Gli azzurri arrivano con i favori del pronostico ma non dovranno sottovalutare l'impegno, pur avendo il miglior attacco (21 reti nelle qualificazioni) tra le formazioni che non si sono qualificate tramite il girone.

MILAN - In primo piano spazio dedicato anche al Milan, alla ricerca di nuovi rinforzi per l'estate. Tra le priorità del club rossonero c'è quella legata all'attacco, dove è spuntata una nuova pista. Il Diavolo infatti sembra essere sulle tracce di Santiago Castro, centravanti del Bologna che piace parecchio al direttore sportivo Igli Tare.

INTER - Da una sponda all'altra di Milano in prima pagina spicca pure il mercato dell'Inter. In questo caso si parla di uscite visto che Marcus Thuram è finito nel mirino di due top club inglesi. Il centravanti infatti piace ad Aston Villa e Newcastle, pronte a offrire una somma importante per il francese, su cui però pende una clausola da 85 milioni di euro.

JUVENTUS - A centrocampo invece la Juventus non molla la pista che porta a Franck Kessie, ex Milan pronto a lasciare l'Al-Ahli. L'ivoriano è la nuova idea del tecnico Luciano Spalletti anche se i bianconeri hanno intenzione di rinforzarsi pure sugli esterni: nel mirino infatti ci sono Celik e Spinazzola.