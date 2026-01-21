Juventus, c'è il Benfica di mezzo in Champions. La Stampa: "Duello Special"

O tutto o niente, la Juventus dovrà giocarsi le sue carte in maniera corretta questa sera (ore 21) nel faccia a faccia contro un grande "nemico", José Mourinho. "Duello Special", il titolo adoperato da La Stampa nella sezione interna e dedicata allo sport, a proposito del confronto odierno che andrà in scena contro il Benfica. In palio c'è il pass per i playoff di Champions League, mentre il tecnico portoghese ha fatto una confidenza che potrebbe non far piacere agli ex tifosi nerazzurri: "Allenerei i bianconeri".

Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, ha parlato così alla vigilia del match: "Quando si gioca contro club come il Benfica non si affronta solo una squadra, ma un pezzo di storia del calcio, un'identità Le squadre portoghesi ti risucchiano nel loro ritmo e quanto ti accorgi di questo è tardi. Io mi aspetto che i calciatori siano pronti e che possano esprimersi con le loro qualità".

Invece sul Benfica ha assicurato: "Sì, con Mourinho nella preparazione della partita ti aspetti qualcosa di differente. Poi è uno scontro diretto e mi aspetto un Benfica aggressivo e che verrà a fare la partita. Magari proverà la furbata del loro allenatore, poi saranno costretti a mettere l'identità della partita. Sono convinto che verrà fuori una bella partita".