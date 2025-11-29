Juventus, l'indispensabile Koopmeiners: il difensore-regista non si perde un minuto
Il nuovo fedelissimo di Spalletti di chiama Koopmeiners, si legge su La Gazzetta dello Sport. Il difensore regista non si perde un minuto, sempre più a suo agio nel nuovo ruolo. Se il gioco non decolla può dare qualità da dietro. 450 minuti su 450 tra campionato e Champions League vuol dire che Teun non si è perso nemmeno un istante in campo della nuova Juventus di Luciano Spalletti.
Cinque appuntamenti su cinque da titolare indiscusso. Koopmeiners si sta guadagnando, passo dopo passo, i gradi da regista difensivo che può apparire un controsenso, ma non dentro ad un calcio sempre più di relazione, si legge su la rosea. Ormai è diventato un giocatore camaleontico: potrà in futuro tornare anche a fare la mezzala, magari quando verrà battezzata la rivoluzione da tre a quattro dietro.
