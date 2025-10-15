L'Italia si assicura i playoff e La Stampa titola: "Retegui mondiale a Udine"

"Retegui mondiale a Udine: l'Italia si assicura i playoff" è il titolo che si può leggere nel taglio alto della prima pagina de La Stampa oggi in edicola, in merito alla vittoria degli azzurri contro Israele. La quarta vittoria di Gattuso regala all’ambiente la consapevolezza che l’Italia può giocarseli eccome, questi spareggi, posto che comunque, a rigor di aritmetica, la Norvegia deve ancora battere l’Estonia per brindare. L’Italia sta crescendo e maturando, è meno “matta” di com’è stata in altre circostanze e ha trovato un attaccante, Retegui, che comincia a imporsi prepotentemente all’attenzione generale (la doppietta lo porta a quota 11 gol in 24 partite) come qualcosa in più di un buon attaccante.