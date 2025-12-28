La Juventus vince ancora, l'apertura della Gazzetta dello Sport: "Signora sì".
TUTTO mercato WEB
La Juventus continua la sua rincorsa verso i quartieri alti della classifica. La squadra di Luciano Spalletti sbanca anche l'Arena Garibaldi-Romeo Anconetani e si impone per 2-0 sul Pisa. Un risultato importante per i bianconeri arrivato grazie ai gol di Kalulu e Yildiz. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Signora sì".
Articoli correlati
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Luca Calamai Zhegrova un’arma micidiale. Spalletti condannato a una Juve a tre punte per inseguire lo scudetto. Disastro viola e se tornasse Pioli? La Dea esame chiave per Chivu. Fullkrug prezioso contro le piccole.
Le più lette
1 Zhegrova un’arma micidiale. Spalletti condannato a una Juve a tre punte per inseguire lo scudetto. Disastro viola e se tornasse Pioli? La Dea esame chiave per Chivu. Fullkrug prezioso contro le piccole.
Ora in radio
11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile