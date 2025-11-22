La prima sulla panchina della Dea. "Atalanta, stasera contro il Napoli debutta Palladino" apre L'Eco di Bergamo
"Atalanta, stasera contro il Napoli debutta Palladino" così L'Eco di Bergamo che sottolinea la prima uscita del nuovo tecnico della Dea, in occasione del match di questa sera del Maradona. Raffaele Palladino, subentrato alla guida dei nerazzurro di Bergamo al posto di Juric, siederà questa sera per la prima volta sulla panchina dell'Atalanta, in una partita ufficiale.
Il tecnico è reduce dell'esperienza di Firenze.
