Bruscolotti, Careca e Krol, Il Mattino stamattina: "A tavola un pezzo di storia"
Nella prima pagina di oggi, Il Mattino dedica il consueto spazio alle vicende del Napoli. In questo caso, non si parla tanto di questioni di campo oppure di mercato, ma della reunion tra tre giocatori che hanno fatto la storia del club partenopeo. Ecco il titolo, in taglio alto: "Bruscolotti, Careca e Krol: a tavola un pezzo di storia".
I tre campioni si rivedono per un compleanno: l'olandese è stato il primo fuoriclasse arrivato sotto il Vesuvio dopo la riapertura agli stranieri ad inizio anni '80, mentre l'ex capitano e il centravanti brasiliano hanno vissuto l'epoca vincente del Napoli illuminata dal genio di Diego Armando Maradona.
