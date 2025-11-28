Fabregas, servono conferme. La Provincia: "Como-Sassuolo, correre ancora"
Si parla anche di calcio oggi in prima pagina su La Provincia di Como, con il seguente titolo riportato in taglio alto: "Como-Sassuolo, correre ancora". Dopo il 5-1 rifilato al Torino, la formazione lariana cerca continuità questa sera contro gli emiliani nell'anticipo del nuovo turno di Serie (fischio d'inizio fissato per le 20.45).
Le dichiarazioni di Fabregas alla vigilia del match: "Tutti hanno diversi obiettivi. Qui proviamo a portare un progetto con stabilità, coraggio, tanta continuità e creare un'identità, una famiglia e un modello. Serve continuità per portare le idee in avanti, altrimenti senza processo e idee chiare il futuro non sarà bello. L'allenatore della Primavera, ad esempio, guardiamo quello che sta facendo e come lavora la squadra, non se abbiano vinto o perso".
