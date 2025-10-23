La Vecchia Signora spaventa il Real. Tuttosport in apertura: "Cose da Juve"
"Cose da Juve". Titola così in prima pagina il quotidiano Tuttosport, che si concentra sulla Juventus e sulla sconfitta subita in casa del Real Madrid. I bianconeri sono stati puniti dal gol di Bellingham, che ha portato avanti gli spagnoli soltanto nella ripresa. La Juve ha avuto diverse chance con Vlahovic e Openda ma alla fine non ha gonfiato la rete, scontrandosi anche con le parate di Courtois. Una prova di forza rispetto a quanto visto a Como, che dà anche fiducia in vista del prossimo impegno previsto domenica sera in casa della Lazio.
EUROPA - In prima pagina spazio dedicato anche alle altre italiane impegnate in Europa come l'Atalanta, bloccata sullo 0-0 a Bergamo dallo Slavia Praga. Questa sera invece il Bologna farà visita alla Steaua Bucarest in un nuovo match di Europa League, competizione nella quale la Roma sfiderà il Viktoria Plzen all'Olimpico. In Conference, invece, la Fiorentina sarà ospite del Rapid Vienna per cercare un nuovo risultato positivo.
TORINO - Entusiasmo infine in casa Torino, reduce dalla vittoria pesante conquistata contro il Napoli. I granata nel weekend sono pronti a sfidare il Genoa in campionato, per una sfida che va verso il pienone visto che sono stati venduti oltre 20mila biglietti. Una prova dell'aria positiva che si respira in casa Toro, pronto a fare ancora strada in Serie A.
