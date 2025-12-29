Lautaro-gol, Atalanta ko e primato. La Gazzetta dello Sport titola: "Inter col botto"

Un errore imperdonabile di Djimsiti ha confezionato l'azione del gol di Lautaro che ha permesso ai nerazzurri di sbancare la New Balance Arena e prendersi tre punti pesantissimi contro l'Atalanta. "Inter col botto", riassume La Gazzetta dello Sport in prima pagina oggi: è bastato un assist al bacio di Pio Esposito per il capitano argentino a bucare Carnesecchi e riconsegnare nelle mani dei nerazzurri il primato in classifica da campioni d'inverno. Chivu: "Per Conte il Napoli non è favorito? Non mi interessa".

"Nkunku gonfia il Milan con due gol: vuole un futuro al Diavolo", il titolo in taglio basso a proposito del successo tondo e casalingo ottenuto contro l'Hellas Verona ieri nel lunch match: l'attaccante francese finalmente si è sbloccato in campionato, con un gol dal dischetto e una rete da attaccante vero per confezionare il 3-0 finale.

"Hojlund sembra il miglior Lukaku, il Napoli è sempre super", il sunto invece a proposito del trionfo degli azzurri. Smaltita la sbornia da Supercoppa, i campioni d'Italia in carica hanno superato la Cremonese fuori casa per 2-0, nel segno dell'attaccante in prestito dal Manchester United. Mentre Antonio Conte medita a proposito del rientro del gigante belga, può dormire sonni tranquilli e godersi il danese in attacco. La classifica resta convulsa, con tante squadre appaiate: l'Inter comanda al primo posto, il Milan insegue a -1, Napoli sull'ultimo gradino del podio e Juventus appena dietro.