Napoli-Roma è anche Vergara contro Pisilli. Il Messaggero titola: "Stelline d'Italia"

Il big match di domenica sera tra Napoli e Roma offre anche la possibilità di vedere in azione due gioielli del calcio italiano in rampa di lancio, ovvero Antonio Vergara e Niccolò Pisilli. È su loro due il titolo principale della pagina sportiva che Il Messaggero propone nella sua edizione odierna: "Vergara-Pisilli, stelline d'Italia - si legge -. Napoli-Roma di domenica ha il volto giovane di Antonio e Niccolò. A gennaio vicini alla cessione, ma in un mese è cambiato tutto. Hanno stregato Conte e Gasp, il prossimo obiettivo è la Nazionale".

Intanto in attacco la Roma può sorridere con il recupero di Paulo Dybala: "L'emergenza è finita, l'attacco torna a sorridere. C'è Paulo con Malen, sfida Soulé Pellegrini".

Dove vedere tutte le gare di oggi, venerdì 13 febbraio.

18.30 Santa Clara-Benfica (Campionato portoghese) - DAZN

19.00 Rennes-PSG (Ligue 1) - SKY SPORT CALCIO

20.30 Borussia Dortmund-Mainz (Bundesliga) - SKY SPORT

20.45 Pisa-Milan (Serie A) - DAZN, DAZN 1

20.45 Hull-Chelsea (FA Cup) - DAZN

20.45 Wrexham-Ipswich (FA Cup) - DAZN

21.00 Elche-Osasuna (Liga) - DAZN

21.05 Monaco-Nantes (Ligue 1) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT