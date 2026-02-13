Giovani, forti e blindati. Tuttosport su Inter-Juventus: "Pio-Yildiz, è Golden derby"

Il quotidiano Tuttosport oggi in edicola nella propria sezione calcistica dedica ampio spazio anche al derby d'Italia, con un focus particolare su Pio Esposito e Kenan Yildiz. Due giovani in rampa di lancio, che rappresentano delle risorse inestimabili per i rispettivi club e che sono stati praticamente blindati. Entrambi infatti hanno firmato un prolungamento fino al 2030, a riprova della loro importanza negli scacchieri di Inter e Juventus.

Esposito e Yildiz inoltre sono cresciuti nei settori giovanili dei due club, completando un percorso perfetto fino alla chiamata della prima squadra, di cui ormai sono divenuti due pedine fondamentali. Yildiz in particolar modo è il presente e il futuro della Juventus, un simbolo che anche sotto la guida di Luciano Spalletti sta trascinando la Vecchia Signora con l'obiettivo di arrivare il più lontano possibile.

Kenan senza dubbio partirà titolare a San Siro, dove vorrà regalare nuove gioie alla Juve dopo la rete già firmata nella sfida d'andata. Esposito invece per l'Inter rappresenta il bomber del futuro, un profilo che in questa stagione sta già facendo vedere grandi cose con la casacca nerazzurra. Nelle gerarchie Lautaro Martinez e Thuram sono avanti ma Pio scalpita per quella che sarebbe la prima presenza assoluta in un derby d'Italia.