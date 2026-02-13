L'apertura di QS: "Il Milan a Pisa ritrova Pulisic, Allegri tiene Leao in panchina"

Anche la prima pagina dell'edizione odierna di QS è dedicata quasi interamente alle Olimpiadi di Milano Cortina, ma il calcio trova un piccolo spazio con l'anticipo di questa sera tra Pisa e Milan e la super sfida di domani sera tra Inter e Juventus che vedrà ancora una volta contro i fratelli Thuram: "Inter-Juventus sarà il derby dei fratelli Thuram. All'andata segnarono una rete a testa, domani possono essere ancora protagonisti".

Nel taglio alto il focus è invece sull'impegno del Milan, di scena questa sera all'Arena Garibaldi: "Il Milan a Pisa ritrova Pulisic, Allegri tiene Leao in panchina".

Ieri, nella conferenza stampa della vigilia, il tecnico rossonero Massimiliano Allegri ha parlato così dei due giocatori: "Pulisic sarà a disposizione, ieri si è allenato con la squadra per la prima volta, ma avtà 15-20 minuti nelle gambe. Leao sta molto meglio, Gimenez addirittura sta molto meglio, nel giro di un mesetto potrà essere a disposizione. Saelemaekers è ancora fuori, però già sta molto meglio: vediamo se sarà a disposizione contro il Como".